إزالة 56 حالة ضمن الموجة الـــ 23 لحملات إزالة التعديات ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثالثة ضمن الموجة الـــ 23 لإزالة التعديات التي بدأت السبت الماضي "، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

تضمن التقرير الذى أعدته الإدارة العامة لأملاك الدولة، الإشارة إلى أن إجمالي ماتم إزالته وصل إلى 56 حالة بواقع ( 6 حالات تعد على 187 متر أراض أملاك دولة + 50 حالة على 3أفدنة و4 قراريط أرض زراعية خاصة) وذلك منذ بدء المرحلة وحتى أمس الاثنين ،وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة " الموجة 23" يتم تنفيذها على 3 مراحل ، بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 6 إلى 26 يوليو الماضي ، وتلتها المرحلة الثانية في الفترة من 3 إلى 23 أغسطس الجاري، وتم خلالهما إزالة 514 حالة بالمرحلتين "تعد ببناء مخالف على أراض أملاك دولة وأراض زراعية خاصة "، وتختتم بالمرحلة الثالثة التي يتم عقدها في الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر.