اليوم السابع
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إجراءات مكثفة بصحة البحيرة لتفعيل حملة 100 يوم صحة

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 12:02 ص
إجراءات مكثفة بصحة البحيرة لتفعيل حملة 100 يوم صحة كشف طبي - أرشيفية
البحيرة -ناصر جودة

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ترأس مساء أمس الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، اجتماعًا مع مشرفات الرائدات بمديرية الصحة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة كافة أوجه العمل وأهمية رفع مؤشرات الأداء عن النسب الحالية، ومناقشة الإحصائيات الشهرية لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة ومناقشة أهم المعوقات وطرق حلها، والدور الكبير للرائدات فى حملة 100 يوم صحة.

وأكد وكيل وزارة الصحة على رفع الوعى الصحى للسيدات وتعريفهن بضرورة استخدام وسائل تنظيم الأسرة فترة كافية ما بين الولادات ، حرصًا على سلامة وصحة الأم والطفل، مشددا على ضرورة الإهتمام بتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة و تلبية الاحتياجات غير الملباه للمجتمع.

وتم التأكيد على مشرفات الرائدات بمراجعة المنقطعات يوميا ومقارنتها مع ممرضة تنظيم الأسرة ، وضرورة تطابقها ومراجعة سجل المنقطعات سواء من داخل الحصر أو خارج الحصر.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن أي تقصير سيتم التحويل للشئون القانونية بالمديرية، كما أكد زيادة التحويلات الجدد للوحدة وعمل مشورة لجميع السيدات ودخولهن تنظيم الأسرة لزيادة منتفعات تنظيم الأسرة.







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