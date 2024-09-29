اليوم السابع
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وزير الداخلية: نتخذ أكثر درجات اليقظة فى مواجهة كل المخططات الإرهابية باستباقية

الأحد، 29 سبتمبر 2024 11:37 ص
وزير الداخلية: نتخذ أكثر درجات اليقظة فى مواجهة كل المخططات الإرهابية باستباقية وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضى - محمد عبد العظيم - محمد شعلان

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أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حرصهم على اتخاذ أكثر درجات الحيطة واليقظة في مواجهة كل المخططات الإرهابية بطريقة استباقية وبالاستناد إلى وعي وثقة الشعب المصري انطلاقا من أهمية الامن باعتباره ركيزة جوهرية لاستقرار الوطن.

وأضاف وزير الداخلية خلال كلمته بتخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة، أن السياسات المصرية تعكس ارتقاء المنظومة الأمنية وتزويدها بأحدث تقنيات وآليات العصر لتحقيق نقلة نوعية في شتى مجالات وزارة الداخلية وتحقيق كفاءات المقدرات الشرطية واستمرار تطوير الدعامة البشيرة من خلال برامج تدريبية وعلمية مدروسة تبدأ من أكاديمية الشرطة.

وأوضح أن برامج اكاديمية الشرطة تستهدف بناء الشخصية المهنية ليكون رجل الشرطة في أعلى جاهزية ومواجهة التطور المضطرب في اليات وتنفيذ الأنشطة الاجرامية التي باتت تعتمد على الأنشطة التكنولوجية لتنفيذ اعمالها، مؤكدا حرصهم على إنتاج استراتيجية شاملة للارتقاء بأداء الشرطي والمنظومة الأمنية.







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