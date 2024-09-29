وزيرة التخطيط تبحث جهود تطوير شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار Egypt Ventures

كتبت - أسماء أمين

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار Egypt ventures، بحضور محمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، والسيد/ حازم كامل، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار، وفريق عمل الوزارة، حيث شهد الاجتماع مناقشة جهود تطوير شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، التي تُعد أول شركة رأسمال مخاطر برأس مال حكومي، في إطار اهتمام الدولة بهذا القطاع الحيوي نظرًا لدوره في دعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل، وتشجيع الحلول المبتكرة لتحديات التنمية.

وخلال اللقاء، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الدور الذي قامت به شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار Egypt ventures، في دعم مشهد ريادة الأعمال في مصر، وضخ الاستثمارات في الشركات الناشئة بما يمكنها من النمو وتوسعة أعمالها على المستويين المحلي والإقليمي، موضحةً أن الشركة منذ 2017 قامت بتشجيع الاستثمار في الشركات الناشئة في العديد من القطاعات بشكل مباشر وغير مباشر، فضلًا عن المساهمة في مسرعات وحاضنات أعمال، بما ساهم في تنمية وتمكين العديد من الشركات الناشئة.

وأضافت «المشاط»، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع نظرًا لدوره الحيوي في تعزيز الابتكار والاقتصاد القائم على المعرفة، وتوفير الحلول للتحديات الاقتصادية في مختلف القطاعات، ولذا فقد تم تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، موضحة أنه رغم التحديات التي تواجهها الشركات الناشئة بسبب التطورات الاقتصادية على مستوى العالم، إلا أن مصر مازالت إحدى الدول الرئيسية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تجذب الاستثمارات في ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشركة أسست نموذجًا يتم من خلاله توجيه الاستثمارات إلى مسرعات الأعمال وشركات رأس المال المخاطر والشركات الناشئة في المراحل المبكرة وفي مراحل النمو، وتعتبر شركة مصر لريادة الأعمال نموذجًا يجمع بين رأس المال الحكومي واستثمارات شركاء التنمية، وفكر القطاع الخاص، حيث تهدف إلى تنمية وتعزيز ثقافة الشركات الناشئة في الاقتصاد المصري وتحفيز تطوير بيئة ريادة الأعمال، وبناء القدرة التنافسية للاقتصاد، التي تدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي.

ومنذ تأسيسها، استثمرت شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار أكثر من 383.5 مليون جنيه في أكثر من 205 شركات ناشئة؛ منها 222.2 مليون جنيه استثمارات مباشرة و166.3 مليون جنيه استثمارات غير مباشرة، كما تستثمر شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار في 3 مسرعات أعمال تعمل بدورها على دعم الشركات الناشئة في مختلف القطاعات وهي مسرعة الأعمال «Falak Startups»، وكذلك «Flat6Labs»، بالإضافة إلى «Fintech EFG EV».