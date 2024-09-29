نقابة صيادلة الإسكندرية توزع 4000 منشور توعية للاستشارة فى بدائل الأدوية

الإسكندرية جاكلين منير

ثمنت نقابة صيادلة الاسكندرية توجيه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة لوزارة الصحة بالتنسيق الفورى مع نقابة الأطباء والصيادلة لكتابة الروشتة باسم التركيبة العلمية للأدوية، والذى أكد مساعى النقابة منذ سنين والتى تركزت بشكل خاص آخر 3 شهور فى بعض الاجتماعات الخاصة لأجل تحقيق هذا المطلب، ولكونها قضية ملحة للصيادلة وتمثل مخرجا لأزمة نقص الدواء فى مصر خلال الفترة الأخيرة دعما للاقتصاد الوطنى واقتصاديات المواطنين وهو ما لاقى فيه توافق كبيرا معنا مع مساعى الحكومة لحل هذه الأزمة.

وعليه، بدأت النقابة فى بداية شهر سبتمبر الحالى توزيع أكثر من 4000 بوستر توعية للمواطنين على جميع الصيدليات تم طباعتهم منذ بداية هذا الشهر تحت عنوان "عزيزى المواطن، مع أزمة نقص الدواء، استشر الصيدلى فى المثيل المناسب لكل دواء مثيل من نفس المادة الفعالة: آمن، فعال ومسجل فى وزارة الصحة)، وأكدت النقابة على أنها تستمر فى تنسيقاتها لإتمام هذا الملف الهام.



المنشور