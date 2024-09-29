اليوم السابع
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مياه المنوفية تعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية ضمن "حياة كريمة"

الأحد، 29 سبتمبر 2024 05:12 م
مياه المنوفية تعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية ضمن "حياة كريمة" الاجتماع
المنوفية - محمد فتحى

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عقد المهندس رشدى السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ، اجتماعاً مع مسئولي حياة كريمة بالشركة ، لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها ومطابقتها مع الجدول الزمنى، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد أثناء الاجتماع أهمية متابعة الأعمال الجاري تنفيذها من قبل المهندسين المسئولين وضرورة التنسيق مع الجهات المعنية للانتهاء من الأعمال وفقا للخطة الزمنية الموضوعة وأنه سيتم بذل كل الجهود  لإنهاء الأعمال حسب الخطة الموضوعة والفترة الزمنية المحددة للمساهمة فى توفير حياه كريمة للمواطن المنوفى تنفيذا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها السيد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تستهدف تطوير 81 قرية ريفية بنطاق مركزي الشهداء وأشمون للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالريف المصري.


 







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