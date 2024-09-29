مشتريات محلية وعربية تقود صعود مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 1.7 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 31443 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 38782 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 13634 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 7460 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 10639 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 3084 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.90% ليصل إلى مستوى 8201 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، والقاهرة للخدمات التعليمية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وفرتيكا للصناعة والتجارة، والمالية والصناعية المصرية.

وفي سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى مجلس إدارة شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية عدد 500 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وديجيتايز للاستثمار والتقنية عدد 1669 سهمًا، مليون سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركتا المنصورة للدواجن، وابن سينار فارما عدد 550 ألف سهم، 50 ألف سهم، على التوالي.

فيما باع مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، وديجتايز للاستثمار والتقنية عدد 100 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 10 آلاف سهم، 475 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر(سي أي بي)، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية عدد 91.7 ألف سهم، 112.1 ألف سهم، على التوالي.

وأعلنت المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، شراء المساهم هشام سليمان فهمي عبد اللطيف أبو حسين عدد 1.6 مليون سهم بسعر 0.217 جنيه بقيمة إجمالية 345.6 ألف جنيه لترتفع نسبة المساهم إلى 15.34%، ونفذت الصفقة من خلال شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية.

وفي سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2024، وحققت شركة مصر للألومنيوم، إيرادات بلغت 32.8 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2023 حتى 30 يونيو عام 2024 مقابل 22 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 33%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 9.3 مليار جنيه مقارنة مع أرباح بقيمة 3.7 مليار جنيه بنسبة نمو 60%.

وحققت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، إيرادات نشاط بلغت 305.5 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2023 حتى 30 يونيو عام 2024 مقابل 309.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 125.9 مليون جنيه مقارنة مع أرباح بقيمة 127.8 مليون جنيه.

وحققت شركة مصر لصناعات الكيماويات، أرباحًا بلغت 108.7 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2023 حتى 30 يونيو عام 2024 مقابل 87.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وأرجعت الشركة سبب زيادة الأرباح إلى ارتفاع أسعار بيع المنتجات، وزيادة إيرادات الاستثمارات المالية.

وحققت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغت 784.6 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2023 حتى 30 يونيو عام 2024 مقابل 630.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 102.8 مليون جنيه مقارنة مع أرباح بقيمة 82.7 مليون جنيه.

وحققت شركة مطاحن مصر الوسطى، صافي ربح قبل الضريبة بلغت 30.2 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2023 حتى 30 يونيو عام 2024 مقابل 29.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 23.4 مليون جنيه مقارنة مع أرباح بقيمة 22.7 مليون جنيه.

فيما حققت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، صافي خسارة بلغت 3.24 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2023 حتى 30 يونيو عام 2024 مقابل فائض قدره 3.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، عن الموافقة بالإجماع على دراسة الاستثمار في مشروع إعادة تأهيل مصانع شركة الدلتا للأسمدة، على أن يتم البت من خلال المجلس بعد انتهاء الدراسات التفصيلية للمشروع.

كما أعلنت شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، عن توقيع اتفاقية لتوريد المواد (الأسمدة) المتخصصة لتخفيض البصمة الكربونية وإنتاج منتجات خضراء بين شركتي لوتس وإمباور كابيتال (شركة مساهم مصرية) ومدة الاتفاقية 10 سنوات، ومن المتوقع أن تنعكس هذه الاتفاقية على إيرادات الشركة بتوليد مصدر دخل دولاري لمدة 20 عامًا من تاريخ اعتماد الشركة من الجهات الدولية، لشهادات الكربون لسوق الكربون الطوعي الناتجة من هذا العقد، والتي سيتم تسجيلها في الهيئة للرقابة المالية ليتم تداولها من خلال المنصة المخصصة لتداول شهادات الكربون الطوعي في البورصة المصرية.