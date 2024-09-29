محافظ جنوب سيناء يتفقد مدرسة الشهيد أحمد منسى ويوزع زيا مدرسيا وشنط

جنوب سيناء – فايزة مرسال

قام اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، بزيارة إلى مدرسة الشهيد احمد منسي الفكرية بطور سيناء للاطمئنان عليهم في مطلع العام الدراسي الجديد وفي إطار تفعيل قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتأكيداته تكثيف وتضافر كافة الجهود من جميع أجهزة الدولة بشأن الاهتمام بذوى الاحتياجات والقدرات الخاصة.

وشهد مبارك، مجموعة من الفقرات بدأت بالسلام الجمهورية مصاحبا للغة الإشارة لطلاب مدرسة الصم وضعاف السمع تلاه مجموعة من الفقرات الغنائية والبداية كانت لأغنية ترحيب "أهلا بكم" تلاها أغنية يا أحلى اسم في الوجود مصر أغنية "عليك سلام الله" وأوبريت وعزف منفرد على الأورج لأحد أبناء الفكرية واستعراض لإحدى طالبات مدرسة الصم وضعاف السمع.

وطالب المحافظ، إدارة المدرسة بحصر جميع احتياجاتهم وتوفيرها من خلال المبلغ سابق الذكر، طبقا للأولويات، مثنيا على ما استمع إليه من فقرات فنية واستعراضية لأبناء التربية الفكرية والصم وضعاف السمع.

ووزع المحافظ زيا مدرسيا وشنط وأطقم المدرسة لعدد 90 طالبا من أبناء مدرسة التربية الفكرية ومدرسة الصم وضعاف السمع، وقررالمحافظ، دعما لمدرسة التربية الفكرية لتلبية احتياجات المدرسة.