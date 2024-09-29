اليوم السابع
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ما هى أنواع الأسلحة المستخدمة فى عملية اغتيال حسن نصر الله؟

الأحد، 29 سبتمبر 2024 11:28 ص
ما هى أنواع الأسلحة المستخدمة فى عملية اغتيال حسن نصر الله؟ اغتيال حسن نصر الله
إيمان حنا

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تعد عملية "النظام الجديد" وهو الاسم الذى أطلقته إسرائيل على عملية اغتيال حسن نصرالله ، من أكبر العمليات التى نفذها الجيش الإسرائيلى فى تاريخ صراعاته.

ولإنجاح هذه العملية حرص الجيش على اختيار أنواع المُستخدمة بدقة، فالانفجار الناتج عن العملية سوى مساحة أكبر من كتلة المدينة بالأرض.

بدأ الهجوم بعد إسقاط طائرات سلاح الجو 80 قنبلة خارقة للتحصينات، من نوع "هايفي هايد" MK84، حيث تزن الواحدة طناً، بحسب تقرير لـ"هيئة البث الإسرائيلية"، وبلغ إجمالى وزن القنابل المستخدمة 2000 رطل.

وهذا النوع من القنابل لديه القدرة على اختراق التحصينات، بعمق يراوح ما بين 50 إلى 70 متراً تحت الأرض.

ووفقاً لوكالة "أسوشيتد برس"، يحتفظ الجيش الإسرائيلي في ترسانته بقنابل موجهة أمريكية الصنع، تزن 2000 رطل ومصممة خصيصاً لضرب الأهداف تحت الأرض.

وقال ريتشارد وير، الباحث في الأزمات والأسلحة في هيومن رايتس ووتش، إن "الانفجارات كانت متسقة مع تلك الفئة من القنابل"، كما رجحت شبكة "سي إن إن"، أنه بالنسبة لحجم الضربة، يُعتقد أنها شملت قنابل تزن 2000 رطل.

وبالنسبة للأسلحة الأخرى المستخدمة، قال الخبير السابق في الجيش الأميركي، تريفور بول، للشبكة إنه "مع مستوى الضرر، من الصعب تحديد الذخائر والكمية الدقيقة، لكن من المحتمل استخدام قنابل متعددة أو قنابل Mk 84s، أو MPR-2000، أو BLU-109، أو مزيج منهم".

وتسبب مثل هذه القنابل أضراراً جسيمة للأهداف التي تصيبها، مما يجعل تحديد الضحايا صعباً للغاية، إذ أن شدة الانفجار مع الحرارة المتولدة والحطام الكثيف، تعقد الجهود الرامية إلى تأكيد عدد الضحايا.







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