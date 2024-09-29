كيف تتجنب الإصابة بمرض السعار؟.. تفاصيل

كتبت ـ أسماء نصار

مرض السعار أو داء الكلب هو مرض فيروسي مميت ينتقل من لعاب الحيوانات المصابة، ويأتي غالبا عن طريق الكلب، حيث يكون هو العائل للفيروس، ومواجهة هذا مهمة مشتركة بين الطب البشري والطب البيطري، وكذلك الوعي المجتمعي لذلك يجب القيام بتنظم حملات توعوية للمواطنين، لتوضيح خطورة "العض" من قبل الحيوانات.

ويمثل اليوم العالمي لداء الكلب فرصة لرفع مستوى الوعي حول داء الكلب والوقاية منه، وهو أيضًا يوم للدعوة إلى اتخاذ إجراءات للقضاء على داء الكلب باعتباره تهديدًا للصحة العامة، وتعود تسميته بداء الكلب إلى أن 99% من الحالات سببها الكلاب المسعورة على الرغم من أن الفيروس الذي يسبب داء الكلب يمكن أن ينتقل عن طريق حيوانات برية أخرى مثل الخفافيش والثعالب.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم النصائح التى يجب اتباعها فى حالة " العض" من الحيوانات لتجنب الإصابة بالسعار:

1- سرعة التوجه إلى أقرب مستشفى في حالة "العض" من أي حيوان للحصول على المصل المناسب.

2- الجرح الناتج عن عملية العض لا يُخيط، ولكن يتم تطهيره جيدا بالماء والصابون قبل التوجه للمستشفى.

3- الجرعات المخصصة لمرض السعار عبارة عن 5 جرعات، يتم أخذها بالمجان في بعض المستشفيات الحكومية المتواجدة في المحافظة التابع لها الفرد، حيث أن هذا المصل يتم استيراده من الخارج، و هو متوفر حكوميا فقط.

