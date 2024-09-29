كشف سر لوحة "فسيفساء مصور عليها كلب جالسًا" بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تعد اللوحة الفنية "فسيفساء مصوَّر عليها كلب جالسًا" من أهم مقتنيات متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، وتم اكتشاف هذه الفسيفساء بموقع مكتبة الإسكندرية اثناء عملية البناء، وهى قطعة من الفسيفساء المخصص لتزيين الأرضيات تعود للقرن الثانى قبل الميلاد.

ومصور على اللوحة موضوع طريف يُعثر عليه للمرة الأولى فى تاريخ الكشف عن أرضيات الفسيفساء بالإسكندرية، حيث يصور كلبًا جالسًا بجانب إناء يونانى مقلوب، وهذه الفسيفساء متاحة بمتحف آثار مكتبة الإسكندرية.

وتضم المكتبة حاليا، ما يقرب من 2 مليون كتاب، بمختلف لغات العالم، و12 مركزًا للبحث الأكاديمي، مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط، مركز دراسات الخطوط، مركز الدراسات والبرامج الخاصة، المعهد الدولى للدراسات المعلوماتية، مركز المخطوطات، مركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى ومقره القاهرة، مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية، برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية، مركز دراسات الحضارة الإسلامية، مركز الدراسات القبطية، مركز الدراسات الاستراتيجية، برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي، مركز الفنون بالإضافة إلى 6 مكتبات متخصصة أبرزها مكتبة الخرائط ومكتبة النشء والطفل ومكتبة المكفوفين.