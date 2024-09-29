اليوم السابع
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سعر الريال القطرى اليوم الأحد 29-9-2024 بالبنوك المصرية

الأحد، 29 سبتمبر 2024 11:01 ص
سعر الريال القطرى اليوم الأحد 29-9-2024 بالبنوك المصرية الريال القطرى- أرشيفية
كتبت مروة الغول

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ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الأحد 29-9-2024 فى البنوك المصرية، ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:
 

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.26 جنيه للشراء.

13.28جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.36جنيه للشراء.

13.28جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.37جنيه للشراء.

13.29جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.35جنيه للشراء.

13.28جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني

12.33جنيه للشراء.

13.27جنيه للبيع.

 







الريال القطرى

سعر الريال القطرى

ريال قطرى

سعر صرف الريال القطرى

الريال القطرى مقابل الجنيه




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