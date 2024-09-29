رئيس جامعة بورسعيد يؤكد على ضرورة ربط الخريجين بسوق العمل.. فيديو وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الأحد، من داخل كلية علوم، لإحدى جولات الدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد ، تزامنا مع بداية العام الجامعي.

وأكد الدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد الجديد، أنه لابد من ربط الخريجين بالكليات المختلفة بسوق العمل ، جاء ذلك خلال لقاؤه مع العاملين في كليتي الصيدلة والعلوم لأولى جولاته مع بداية العام الجامعي الجديد.

وأشار "صالح"، إلى أنه لابد أن نعمل جميعاً على تهيئة المناخ المناسب للطلبة والطالبات من اجل تأهيلهم لسوق العمل، موضحاً أنه سيتم التعاون مع الكيانات الصناعية والاستثمارية الكبرى في محافظة بورسعيد.

وأضاف رئيس جامعة بورسعيد، أن المرحلة المقبلة ستكون مختلفة، ولابد أن نعلم احتياجات سوق العمل خلال الفترة القادمة فمحافظة بورسعيد واعدة تمتلك مميزات كبيرة.

ولفت إلى ضرورة وجود ربط مع مشروعات المنطقة الصناعية، وتسويق برامج الكليات، وتدريب الطلاب بالمصانع، موضحاً أن ذلك يجلب الأموال للكلية، ويجعلها قادرة على تطوير نفسها، مؤكدا أن الجامعات في كافة أنحاء العالم تعمل بهذه الطريقة وتحقق نجاحا كبيرا.

وأوضح رئيس الجامعة أنه جاهز لتلبية طلبات كافة الكليات على أن يكون المقترح بالجهاز المطلوب مقترنا بالعائد من ذلك على الجامعة والكلية، مطالباً عمداء الكليات، أن يقدموا رؤية للتطوير خلال الفترة القادمة.