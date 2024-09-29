"تنشيط السياحة" بالإسكندرية تنظم احتفالية اليوم العالمى للسياحة

الإسكندرية - أسماء على بدر

نظمت الهيئة العامة للتنشيط السياحي احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، تحت عنوان "السياحة والسلام" بالتعاون مع نادي اليخت المصري واللجنة الثقافية؛والمركز الثقافي الروسي بالإسكندرية وبحضور الدكتورة إيمان شرف مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة.

شهدت الاحتفالية تنظيم محاضرات عن السياحة والسلام، ودور الفن في الترويج للسياحة والسلام،كما أقيمت على هامش الاحتفالية ورش فنية قدمتها مجموعة صحبة فن، ورسم لايف قدمه شباب مؤسسة كميت الذين قدموا جدارية السياحة والسلام كإهداء لنادي اليخت المصري مستضيف الاحتفالية، بالإضافة إلى تقديم عروض فنية فرعونية لأكاديمية تفانين، وعروض هندية قدمها مركز مولانا الهندي، ومعرض مشغولات تراثية فرعونية وهندية وروسية، و زراعة شجرة للسلام "wish tree" بالنادي إهداءً من أندية الإينرويل بالإسكندرية، كما ألقت السبرانو العالمية فرح الديباني ضيف شرف الاحتفالية كلمة خلال فعاليات الاحتفال.

جاء ذلك بحضور الخبير البحري عماد قبطان رئيس نادي اليخت المصري، والدكتورة أمل العرجاوي مدير عام مكاتب الهيئة العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية، ماريو دي باسكوالي قنصل فخري إيطاليا، وارسيني ماتيوستشينكو مدير البيت الثقافي الروسي ونائب قنصل عام روسيا بالإسكندرية الدكتور براقش شوردي مدير المركز الثقافي الهندي والمستشار الثقافي للسفارة الهندية ،وحرم قنصل عام تركيا، واللواء طارق هيكل المدير التنفيذي لنادي اليخت المصري، وهايدي الشافعي رئيس اللجنة الثقافية بالنادي، والمهندس حسن وصفي نقيب التشكيليين.