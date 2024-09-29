تكليف الدكتور محمد فتوح غنيم وكيلاً لكلية التربية الرياضية بجامعة القناة

الإسماعيلية-صبرى غانم

أصدر الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس قراراً بتكليف الدكتور محمد فتوح غنيم الأستاذ بقسم النظريات وتطبيقات المنازلات والرياضيات الفردية بالعمل وكيلاً لكلية التربية الرياضية لشئون التعليم والطلاب.

هذا واستقبل رئيس الجامعة الدكتور محمد غنيم فى حضور الدكتور ماجد العزازى عميد كلية التربية الرياضية لتسليمه القرار متمنياً له التوفيق والسداد فى المهمة الموكلة إليها.

يُذكر أن"محمد غنيم"حاصل على بكالوريوس التربية الرياضية بتقدير عام جيد جدا عام 1999، حاصل على درجة الماجستير قسم التدريب الرياضى عام 2003، حاصل على درجة الدكتوراة فى فلسفة التربية الرياضية عام 2008، تم تعينه كمدرس بقسم نظريات وتطبيقات المنازلات والرياضات الفردية بكلية التربية الرياضية جامعة قناة السويس عام 2012، حصل على درجة أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازلات والرياضات الفردية عام 2018، حصل على درجة أستاذ تدريب المبارزة بقسم نظريات وتطبيقات المنازلات والرياضات الفردية عام 2023.

على مستوى كلية التربية الرياضية تم تعيينه وكيل كلية التربية الرياضية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا، ورئيس قسم نظريات وتطبيقات المنازلات والرياضات الفردية، ومنسق برنامج ابن الهيثم بكلية التربية الرياضية، مدير وحدة الإرشاد الأكاديمى بوحدة الدعم الأكاديمي

وعلى مستوى الجامعة يشغل "محمد غنيم" منسق عام الأنشطة الطلابية ومدير مركز إعداد القادة.

فى مجال التأهيل القيادى

حاصل على دورة إعداد القيادات الجامعية، حاصل على الدبلومة التدريبية فى إعداد مديرى الإدارات التنفيذية والقيادات الإدارية ( المعهد القومى للإدارة )، حاصل على دورة الحوكمة ومكافحة الفساد الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد من هيئة الرقابة الإدارية، حاصل على دورات:

الاستراتيجية والأمن القومى ـ صناع القرار ـ إدارة الأزمات والتفاوض ـ أساليب التفكير والدراسات المستقبلية ـ أساليب الوقاية من الحروب الحديثة غير التقليدية ) من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، حاصل على دورات المراجعة الخارجية لاعتماد مؤسسات التعليم العالى من هيئة ضمان الجودة والاعتماد NAQAAE.