تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 9000 طن بضائع و591 شاحنة و45 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 2500 طن بضائع و296 شاحنة و14 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع 295 شاحنة و31 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة بينما تغادر العبارة امل، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة أمل وغادرت السفينة بوسيدون إكسبريس، كما تم تداول 2500 طن بضائع و280 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أور وأيلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1080 راكبا بموانئها.