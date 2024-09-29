اليوم السابع
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الصحة الفلسطينية: 9 شهداء و41 مصابا جراء غارات إسرائيلية فى غزة

الأحد، 29 سبتمبر 2024 02:04 م
الصحة الفلسطينية: 9 شهداء و41 مصابا جراء غارات إسرائيلية فى غزة قطاع غزة
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن سقوط 9 شهداء و41 مصابا جراء الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة بقطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 







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