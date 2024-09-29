اليوم السابع
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الأحد، 29 سبتمبر 2024 11:53 ص
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الجريدة الرسمية تنشر قرار حصول 21 شخصًا على جنسيات أجنبية

الأحد، 29 سبتمبر 2024 09:53 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار حصول 21 شخصًا على جنسيات أجنبية الجريدة الرسمية
كتب أسماء شلبي

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نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار وزارة الداخلية، بشأن الإذن لـ21 شخصا بـ الحصول على جنسية أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وهو القرار الذي حمل رقم 1647 لسنة 2024، بعد الاطلاع على الدستور، بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 .

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مادة 1 - يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا (أولهم السيد / عاصم أيمن أنور أحمد وآخرهم السيد / محمد صالح أبو زيد محمد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية مادة 2 - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .







الجريدة الرسمية

الوقائع المصرية

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وزارة الداخلية



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