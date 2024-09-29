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الجامعة العربية ترحب بالتفاهمات الليببة لحل أزمة المصرف المركزى

الأحد، 29 سبتمبر 2024 05:40 م
الجامعة العربية ترحب بالتفاهمات الليببة لحل أزمة المصرف المركزى الجامعة العربية _ أرشيفية
بيشوى رمزى

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أعرب جمال رشدى المتحدث الرسمى باسم أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن ترحيب الأمين العام  بالتفاهمات الليبية الأخيرة، والتي أدت إلي حل أزمة مصرف ليبيا المركزى والاتفاق على قيادة جديدة للمصرف وتشكيل مجلس إدارة جديد.

كما أعرب المتحدث عن تطلع الامين العام الي  أن يساهم ذلك التوافق في عودة ثقة المؤسسات المالية الدولية، متأملا الالتزام بتنفيذه والمساهمة الفعالة في عودة إنتاج النفط الليبي وتصديره، لتجنب التداعيات السلبية على الاقتصاد والمواطن الليبي بصفة حالة.

وأكد المتحدث الرسمى على ارتياح الجامعة العربية لمثل هذه التطورات الإيجابية، مؤكداً التزام الجامعة بتحمل مسؤولياتها الأصيلة تجاه ليبيا بما يحفظ وحدتها وسيادتها وعدم التدخل الخارجي في شؤونها.


 







الجامعة العربية

ليبيا

أحمد أبو الغيط

جمال رشدي

المصرف المركزى الليبي



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