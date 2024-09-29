استشهاد 17 لبنانيا ومرفأ بيروت ينفى صحة الأخبار المتداولة عن دوى انفجار به

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أستشهد اليوم 17 لبنانيا من عائلة واحدة إثر غارة لطيران الاحتلال الإسرائيلي على منطقة مزبود في البقاع الشمالي، وما زال البحث جاريا عن ناجين تحت الأنقاض.

كما شن الطيران الإسرائيلي غارات متعددة استهدفت بلدة حبوش،وبلدة كوثرية الرز،وبلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، وعلى بلدة حلبتا بالبقاع الشمالي،وغارة على محيط مدينة الهرمل على الحدود مع سوريا، و أخرى على اطراف بلدة عيتا الشعب.

من جانب آخر،نفى رئيس مجلس إدارة والمدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني صحة الأخبار المتداولة عن سماع دوي انفجار في المرفأ.

وأوضح عياتي - في بيان اليوم الأحد وفقا الوكالة الوطنية اللبنانبة للأنباء - أن الحريق الذي شبّ كان خارج حرم المرفأ بالقرب من خزانات الفيول.

وفي سياق أخر أعلن حزب الله اليوم استهدافه تحركات لجنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة الصاروخية، ومستعمرة ساعر بصلية صاروخية"، مؤكدا أن ذلك يأتي دعما للشعب الفلسطيني ،ودفاعًا عن لبنان وشعبه ،ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.