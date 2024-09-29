إعادة تشغيل صيدلية عيادة السلام بالتأمين الصحى فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على الإجراءات التي يقوم بها فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي في مجال توفير مزيد من التيسيرات للحصول على الخدمات التي تقدمها مستشفيات وعيادات التأمين الصحي، خاصة في ما يتعلق بتسهيل صرف الأدوية المقررة للمنتفعين من خدمات الهيئة.

جاء ذلك خلال مناقشته، لتقرير أعده محمد يحيى مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف، تضمن الإشارة إلى إعادة تشغيل الصيدلية التجارية بعيادة السلام، بعد تجهيزها لاستقبال المرضى ومرتادي العيادة، وذلك في إطار التيسير على المواطنين المنتفعين بخدمات التأمين الصحي، بحيث يمكنهم صرف الأدوية بسهولة ويسر من الصيدلية دون الحاجة إلى التوجه إلى العيادة الشاملة، مما يوفر عليهم الوقت والجهد ويخفف العبء عنهم.

وأوضح "يحيى" أن تلك الخطوة تأتي في إطار رعاية ودعم المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، وتوجيهات محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة، بضرورة تسهيل الإجراءات وتطوير الخدمات الصحية في المحافظة وضمن سعى الهيئة لتطوير المنظومة الصحية وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع خطة الدولة لدعم قطاع الصحة وتقديم أفضل رعاية صحية للمستفيدين، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على رفع كفاءة العيادات وتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية بما يسهم في تحقيق رؤية شاملة لتقديم خدمة صحية متكاملة.

وأضاف: أن افتتاح وتشغيل الصيدلية بعيادة السلام يهدف بشكل أساسي إلى التخفيف من الزحام والتكدس الذي كانت تشهده العيادات الأخرى، خاصة العيادة الشاملة، حيث كان صرف الأدوية إحدى المشكلات الرئيسية التي تواجه المرضى، مشيرًا إلى أن هذه الصيدلية ستكون وسيلة مهمة لتوفير الوقت وتقليل فترات الانتظار الطويلة التي كانت تؤدي إلى عدم الرضا لدى بعض المواطنين.