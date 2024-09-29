إجراءات التقدم بطلب لشركة المياه لنقل ملكية الاشتراك والعداد

كتبت – مرام محمد

كشف دليل خدمات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، خطوات وإجراءات التقدم بطلب لنقل ملكية الاشتراك من خلال تغيير اسم المتعاقد على الاشتراك والعداد إلى أحد الورثة أو لعميل جديد، والأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على الخدمة، وذلك على النحو التالي:

أولًا: المستندات المطلوبة

1- طلب الخدمة من العميل الجديد.

2- بطاقة الرقم القومي للعميل الجديد.

3- سند الملكية أو الحيازة.

4- تنازل رسمي أو توكيل موثق من العميل السابق.

5- صورة آخر فاتورة على الاشتراك.

6- آخر قراءة موجودة بالعداد المتنازل عنه محل الاشتراك.

7- إعلام وراثة شرعي.

8- تنازل رسمي أو توكيل موثق يفيد موافقة الورثة الشرعيين بالتنازل لصالح أحد الورثة.

ثانيًا: الخطوات والإجراءات

1- قيام العميل الجديد باستيفاء نموذج طلب الخدمة.

2- توقيع العميل القديم على التنازل أمام موظف خدمة العملاء.

3- قيام العميل بسداد قيمة المعاينة.

4- إجراء المعاينة للتأكد من سلامة العداد وتغييره في حالة تلفه.

5- سداد كامل المديونية المستحقة على الاشراك إن وجدت.

6- توقيع عقد مع العميل الجديد.

7- إخطار الإدارات المعنية بالتغيير لتعديل اسم العميل على الفاتورة.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، مميزات عدادات المياه مسبقة الدفع، على النحو التالي:

1- التخلص من عيوب قراءة العدادات أو تأخر مرور القارئ.

2- القضاء على أي أخطاء ناتجة من العنصر البشري.

3- ترشيد استهلاك المياه وتقليل الفاقد ومتابعة الاستهلاك.

4- تشغيل المياه بعد انتهاء 80% من الرصيد المتاح عن طريق وضع الكارت بالعداد لحين الشحن مرة أخرى.

5- عدم انقطاع المياه أيام الجمع والإجازات والعطلات الرسمية.

6- إمكانية استهلاك المياه وتقليل الفاقد ومتابعة الاستهلاك.

7- الدقة العالية في حساب الطاقة المستهلكة والمحاسبة بنفس الأسعار وشرائح الاستهلاك المتعامل.