اليوم السابع
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11 شهيدا و10 جرحى بغارات إسرائيلية على الطيبة ودير سريان جنوب لبنان

السبت، 28 سبتمبر 2024 01:07 م
11 شهيدا و10 جرحى بغارات إسرائيلية على الطيبة ودير سريان جنوب لبنان غارات
أ ش أ

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ، أن 11 شهيدا و 10 جرحى من الأطباء والممرضين والمسعفين جراء الغارات الجوية الاسرائيلية التي استهدفت مراكز ومستوصف الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية في بلدتي الطيبة وديرسريان بالنبطية جنوب لبنان.


كما أفادت أن الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ غارتين على حرج بلدة يارون، أدتا إلى اندلاع الحرائق ، كما نفذ غارة على محيط المحمودية قرب العيشية في منطقة جزين ، وفي الزهراني، نفذ الطيران غارة على الخط الساحلي عند عدلون العرش استهدفت مبنى.


وشن الطيران الاسرائيلي غارة استهدفت اطراف بلدة طيردبا في قضاء صور.


من ناحيته ، أفاد حزب الله في بيان انه قصف مستعمرة "ساعر" شمال إسرائيل بدفعة صاروخية" ، كما قصف أيضا مستعمرة روش بينا برشقة صاروخية.







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