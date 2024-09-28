وكيل صحة الإسماعيلية تشهد حفل تخرج دفعة جديدة من مدارس التمريض

الإسماعيلية-صبرى غانم

شهدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، حفل تخريج 283 طالبا وطالبة من مدارس التمريض للعام 2024/2023 ، بقاعة ا.د إسماعيل سلام بمديرية الصحة، وبحضور الدكتورة رنا صفوت مدير إدارة التدريب والمدارس، والدكتورة نورهان عادل وكيل الإدارة، ومس هيام النسر نقيب تمريض الإسماعيلية ،ومديرى الإدارات الفنية والصحية، وأعضاء هيئة التدريس بالمدارس، والخريجين وأسرهم.

وبدأ الإحتفال بالسلام الجمهوري، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ،وتلاها كلمة وكيل وزارة الصحة لخريجي المدرسة والتى عبَّرت فيها عن سعادتها بتخرج دفعة جديدة لمدارس التمريض بالمحافظة مسلحون بالعلم والمعرفة والأخلاق وانهم يمثلون دماء جديدة للتمريض ومستقبل مشرق للمنظومة الصحية .

وقدمت وكيل وزارة الصحة كل الشكر لمدير ادارة التدريب والمدارس ومديرى مدارس التمريض وأعضاء هيئة التدريس على جهدهم المبذول لتطوير والإرتقاء بالعملية التعليمية والدور الهام لمديرى المستشفيات والادارات على فترة التدريب العملى للطلاب والتى اثرت مهاراتهم فى الجانب العملى، وأكدت على أنها تأمل من هذا الجيل الكثير فى خدمه المريض المصرى.

وخلال الحفل تم إلتقاط الصور التذكارية مع الخريجين وعرض فيديو عن مجهودات المدرسة مع الطلاب خلال سنوات الدراسة، ثم كلمة لمدير ووكيل إدارة التدريب، ثم كلمة نقيب تمريض الإسماعيلية .

وفى ختام الحفل تم تكريم أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة ومديرى الادارات الصحية والطالب عاطف حسن على الأول على الدفعة وتكريم أوائل للصف الثالث ،والطلبه المشاركين بمبادرة 100 مليون الصحة .

فى سياق متصل، حرصت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية على تفقد القافلة الطبية بقرية النصر بإدارة القنطرة غرب الصحية، فى يومها الأول، والتى نظمتها مديرية الصحة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» .

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتكثيف القوافل العلاجية للمواطنين ،والتى تُعنى بالاِهتمام بصحة المواطن والوصول للقرى الأكثر اِحتياجًا وتتضمن القافلة الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية المختلفة .

تفقدت وكيل وزارة الصحة يرافقها النائب عصام منسي امين تنظيم مستقبل وطن بالإسماعيلية توقيع الكشف الطبي علي المرضى في التخصصات الطبية المختلفة والتي تشمل 9عيادات تخصصية "الباطنة، الجراحة العامة، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، تنظيم الأسرة، والكشف عن أمراض السكر والضغط وندوات التثقيف، وإجراء الأشعة والإحالة والفحوصات المعملية، وصرف العلاج اللازم للمرضى مجاناً ،وبلغ عدد من تم توقيع الكشف الطبي عليهم 591 مريض خلال اليوم الأول للقافلة.

وأشارت الدكتورة بثينه بركات منسق القوافل أن التردد على القافلة على مدار اليوم الأول كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت 192 مواطن بعيادة الباطنة ،و 148 حالة بعيادة الأطفال ، 93 مواطن بالجراحه العامة، 39 مواطن بعيادة الأسنان ،واستقبلت عيادة تنظيم الأسرة 26 سيدة ،و 39 سيدة بعيادة النساء ،أما عيادة الكشف عن الأمراض المزمنة الضغط والسكر إستقبلت 32 حالة ، وتم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلا عن ندوات التوعيه والتثقيف الصحي للمترددين.





جانب-من-حفل-تخرج-دفعة-جديدة-من-مدارس-التمريض-بالإسماعيلية-(1)



وكيل-صحة-الإسماعيلية-تشهد-حفل-تخرج-دفعة-جديدة-من-مدارس-التمريض-(1)



وكيل-صحة-الإسماعيلية-تشهد-حفل-تخرج-دفعة-جديدة-من-مدارس-التمريض-(2)



وكيل-صحة-الإسماعيلية-تشهد-حفل-تخرج-دفعة-جديدة-من-مدارس-التمريض-(3)



وكيل-صحة-الإسماعيلية-تشهد-حفل-تخرج-دفعة-جديدة-من-مدارس-التمريض-(4)



وكيل-صحة-الإسماعيلية-تشهد-حفل-تخرج-دفعة-جديدة-من-مدارس-التمريض-(5)



وكيل-صحة-الإسماعيلية-تشهد-حفل-تخرج-دفعة-جديدة-من-مدارس-التمريض-(6)



وكيل-صحة-الإسماعيلية-تشهد-حفل-تخرج-دفعة-جديدة-من-مدارس-التمريض-(8)



جانب-من-حفل-تخرج-دفعة-جديدة-من-مدارس-التمريض-بالإسماعيلية-(2)