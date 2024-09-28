وزير العمل يوجه بصرف تعويضات لعاملين بعد سقوطهما من أعلى سقالة

كتبت آية دعبس

وجه وزير العمل محمد جبران، اليوم السبت، الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، ومديرية العمل بالقاهرة، بسرعة المتابعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن اثنين من العمال ضحايا حادث، داخل مول تحت الانشاء، بالتجمع الخامس، حيث فارق عامل الحياة، فيما أصيب آخر إثر سقوطهما من علو فى أثناء مباشرتهما مهام عملهما.

وأكد الوزير جبران، فى توجيهاته على سرعة صرف التعويضات اللازمة من "بند الحوادث" بالحساب المركزى للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والتى تصل إلى 200 الف جنيه المتوفى، و20 ألفاً للمصاب، وذلك بعد استيفاء الأوراق، والمُستندات اللازمة للصرف، طبقا للوائح والنظم المعمول بها.

وقال الوزير أن تقديم الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة، هدف رئيسى فى برنامج الحكومة الجديدة، بتكليف من الرئيس السيسى، وتوجه الوزير بخالص العزاء إلى أسرة المتوفى، ودعا للمصاب بسرعة الشفاء العاجل.

فى نفس السياق أكد أحمد عزاز مدير مديرية عمل القاهرة على أنه عقب وقوع الحادث مباشرة، وبتوجيه من الوزير جبران، انتقل فريق من المديرية إلى مواقع الحادث، والتواصل مع أهالى الضحايا، موضحاً أن المتوفى يدعى أسامة يناير موريس عبده، 27 سنة، من عزبة الهجانة بمدينة نصر، عامل رفع سقالة بالموقع، والمصاب هو عاطف مجدى منير 18 سنة، عامل، ومقيم بعزبة الهجانة بمدينة نصر.

وأوضح أنه اثناء عمل المذكورين، سالفى الذكر بالموقع، وحال استقلالهما سقالة حديدية "ونش رفع"، لرفع بعض الخامات والأدوات المستخدمة فى عملية التشطيب، انقطع الواير الجانبى الأيمن الخاص بالسقالة، مما ادى لسقوطهما من الطابق السادس من ارتفاع يقدر حوالى 18 مترا، وحدوث اصابتهما المنوه عنها التى أودت بحياة أحدهما، وإصابة الآخر.