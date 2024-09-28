وزير التعليم: خطوات ملموسة خلال المرحلة القادمة لتحسين أوضاع المعلمين

كتب محمود طه حسين

الموجهون العموم مسئولون عن متابعة أداء المعلمين داخل الفصول والواجبات المدرسية



استخدام المعامل غير المستغلة بالمدارس الثانوية وتخصيص حصة داخل المعمل أسبوعيا



إعداد طالب قادر على القراءة والكتابة على رأس أولويات الوزارة



عقد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم لقاءً موسعا مع أكثر 1200 موجها للمواد الأساسية بالمديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، وذلك لمتابعة وتقييم الآليات والإجراءات المعلنة، وتنفيذ الموجهين الخطة التى قامت الوزارة بإعدادها ووضع الحلول لأى عقبات طارئة.

وأكد الوزير أن الحلول الواقعية على الأرض والجهود المخلصة بمشاركة كافة أطراف المنظومة التعليمية تساهم في تخطي أكبر تحديين يواجهان التعليم، وهما مشكلة الكثافة في الفصول، حيث أصبح عدد الطلاب في الفصول على مستوى الجمهورية لا يتخطى ٥٠ طالبًا بنسبة تصل إلى ٩٩.٥٪؜ من مدارس الجمهورية، فضلا عن جهود تخطي تحدي العجز في أعداد المعلمين.

وأضاف الوزير أن الوزارة لا تدخر جهدًا لتحسين أوضاع السادة المعلمين، وخلال المرحلة القادمة ستكون هناك خطوات ملموسة في هذا الاتجاه.

كما استعرض الوزير محمد عبد اللطيف الإجراءات والحلول التنفيذية والآليات التى اتخذتها الوزارة لضمان عملية تعليمية جيدة داخل الفصول، مؤكدًا على مسئولية الموجهين العموم في متابعة أداء المعلمين داخل الفصول، وكذلك ما يخص الواجبات المدرسية وكراسة الحصة، والتقييمات الأسبوعية.

وقال الوزير: "نحن نبني القرارات سويًا، والحلول التي تنفذ في مواجهة التحديات بمشاركة معلمي مصر وجميع القائمين على العملية التعليمية"، موضحًا أنه من خلال زيارة ١٩ محافظة، تم التوصل لآليات مواجهة المشكلات المزمنة والتحديات التي تواجه العملية التعليمية بفضل اللقاءات المكثفة مع مديري المديريات التعليمية، ومديري الإدارات التعليمية، ومديري المدارس، والمناقشات مع السادة المعلمين.

وتناول اللقاء نقاشا مطولا حول مختلف الآليات يتم تنفيذها والعقبات التي يواجهها الموجهون، كما استمع الوزير للعديد من المقترحات التي تقدموا بها.

وشدد الوزير خلال اللقاء على ضرورة استخدام المعامل غير المستغلة فى المدارس الثانوية، وتخصيص حصة داخل المعمل أسبوعيًا، وكذا تنمية مهارات الطلاب والتى تتكون نتيجة طرق التدريس، واستخدام الطرق التى تعمل على إكسابهم مهارات التحدث والتعبير عن النفس وتقبل الآخرين، والعمل فى مجموعات، والتعلم التعاونى والنشط، وتنمية الشخصية، وليس الاعتماد فقط على طرق تقديم شرح محتوى المناهج.

وأكد الوزير متابعته المتواصلة لكافة التقارير والمتابعات اليومية لبيانات نسب سد العجز وتخصصاتها في مختلف الإدارات التعليمية، خاصة فى المرحلة الثانوية، مجددا التأكيد على أن كل معلم يقوم بتدريس حصص فوق النصاب القانوني سيحصل على مقابل هذه الحصص.

ووجه الوزير الموجهين قائلًا: "إشراف الموجهين يمثل مسؤولية مباشرة وأساسية خاصة على الصفوف الأولى، بالإضافة إلى تقييم قدرات الطالب على الكتابة، وذلك لكي نعد طالبا قادرًا على القراءة والكتابة باعتباره على رأس أولويات الوزارة".

ووجه الوزير محمد عبد اللطيف بقياس التقييمات على مستوى الجمهورية، ومتابعتها بشكل دقيق، مشيدًا في هذا الإطار بما شهده خلال زيارته لمدارس محافظة كفر الشيخ من أداء منضبط فيما يتعلق بكراسات الواجب للطلاب، ودفاتر المعلمين.

ومن جانبهم، استعرض موجهو المواد الدراسية الإجراءات التنفيذية التى تم اتخاذها منذ بداية العام الدراسي، حيث أشادوا بانضباط العملية التعليمية خلال الأسبوع الأول من العام الدراسى.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتور رمضان محمد مساعد الوزير للتقويم ونظم الامتحانات، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة، وقيادات الوزارة، ومديرى عموم التعليم الابتدائى والتعليم الإعدادى، ومستشارى المواد الدراسية الأساسية بالوزارة.



الموجهون العموم