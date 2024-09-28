وزارة الزراعة تعلن زيادة محصول القطن الموسم الحالى بنسبة 23%

كتبت أسماء نصار

نجحت وزارة الزراعة هذا العام فى زيادة المساحة التى تم زراعتها بـ محصول القطن الموسم الحالى بنسبة 23% عن العام السابق، حيث بلغت المساحة من 255 ألف فدان إلى 311.700 ألف فدان على مستوى الجمهورية، منها 70584 فدانا عبارة عن مساحة أقطان الإكثار المخصصة لإنتاج التقاوى اللازمة لزراعة كل المساحات المستهدفة العام القادم.

وأوضح التقدير المبدئى لمحصول القطن هذا العام من لجان الإحصاء بوزارة الزراعة لمتوسط إنتاجية الفدان بلغ ما بين 7.5 إلى 8.6 قنطار للفدان لـ12 محافظة تم التقدير فيها، حيث تشير التوقعات أن يبلغ إنتاج محصول القطن هذا العام ما بين مليون و200 ألف قنطار: 2.2 مليون قنطار من المساحة المزروعة 311 ألف فدان على مستوى الجمهورية ومتبقى من محصول العام السابق من 100 إلى 150 ألف قنطار لم يتورد من مليون و300 ألف قنطار.

يشار إلى أنه خلال الفترة الأخيرة كانت هناك موجات حرارية مع زيادة الرطوبة نسبيا أثرت على محصول القطن، شيء طبيعى جدا عندما تزيد درجات الحرارة أكثر من اللازم تحول الآفة من آفة ثانوية إلى رئيسية على سبيل المثال المن والذبابة البيضاء والاكاروس، وسابقا لم نكن نهتم بهم لأنهم لم يكونوا مؤثرين على المحاصيل، لكن مع التغيرات المناخية أصبح الجو ملائم لهم أكثر مما أصبح ضررهم رئيسى على المحاصيل.

وهناك إجراءات استباقية اتخذها معهد بحوث القطن بمعنى أولا عندما أعلنت الأرصاد الجوية أن الجو سيشهد موجة حارة ورطوبة تم تعميم توصيات تشمل المياه والتسميد والمعاملات الزراعية ورش المبيدات وتم توزيعها على الباحثين المكلفين بالمرور على الحقول الإرشادية والمهندسين الزراعيين بالإدارات الزراعية المختلفة وتم التنويه عنها خلال البرامج المرئية أو المسموعة، لكن الموجة كانت عالية والقطن من المحاصيل التى تتحمل درجة الحرارة بدليل أن هناك أصناف فى وجه قبلى جيزة 95 و98 نجحت فى درجات الحرارة العالية، وهناك بعض المزارعين حققوا إنتاجيات عالية تخطت 12 و15 قنطار تحت هذه الظروف الجوية بتطبيق المعاملات الزراعية التى نشرها معهد بحوث القطن.