نيويورك تايمز: عناصر حزب الله عثروا على جثة قائدهم حسن نصر الله فجر السبت

محمد جمال

كشف مسئولون إسرائيليون لصحيفة نيويورك تايمز أن عناصر حزب الله عثروا على جثة قائدهم حسن نصر الله، وتعرفوا عليها، فجرا، أى بعد ساعات من استهداف مقر قيادة الحزب فى حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وأضافوا أن الجيش الإسرائيلى قرر تنفيذ العملية لأنه كان يعتقد أن نصرالله لن يبقى إلا لفترة قصيرة قبل اختفائه فى مكان مختلف.

وكشفوا أن أكثر من 80 قنبلة ألقيت على مدى عدة دقائق لقتله، من دون الكشف عن وزن القنابل أو نوعها.

كما تابعوا أن عناصر الحزب عثروا على جثة نصر الله وحددوا هويته فى وقت مبكر اليوم إلى جانب جثة أحد كبار القادة العسكريين وهو على كركي، نقلا عن معلومات استخباراتية حصل عليها مسؤولون إسرائيليون من داخل لبنان.