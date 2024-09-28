اليوم السابع
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مستشار وزير الإعلام اللبنانى: لا توجد معلومات رسمية حول مقتل نصر الله

السبت، 28 سبتمبر 2024 05:04 ص
مستشار وزير الإعلام اللبنانى: لا توجد معلومات رسمية حول مقتل نصر الله حسن نصر الله
محمد رشاد

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علّقت وفاء محفوظ حيدر مستشار وزير الإعلام اللبناني، مساعد المدير العام لتلفزيون فى تصريحات لـ " اليوم السابع " على ما تتداوله وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن مقتل حسن نصرالله أمين حزب الله بعد استهداف الجيش الإسرائيلى للمقر الرئيسى للحزب ببيروت، بالقول: لا توجد معلومات رسمية حول هذا الأمر حتى هذه اللحظة وأن كل ما يتم تداوله من أخبار "مجرد كلام".

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وفاء محفوظ حيدر

سادت حالة من تضارب الأنباء حول مصير حسن نصر الله أمين حزب الله بعد استهداف الجيش الإسرائيلى للمقر الرئيسى للحزب ببيروت، فمع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على لبنان، هزت سلسلة انفجارات عنيفة مساء الجمعة، الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت لتعد بأن تلك الانفجارات هى الأعنف منذ بدء التصعيد.







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حزب الله




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