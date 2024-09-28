مسئول إسرائيلى: حزب الله قادر على إطلاق مئات الصواريخ على تل أبيب وحيفا

محمد جمال

قالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسئول إسرائيلى، إن حزب الله قادر على إطلاق مئات الصواريخ في وقت واحد على مدن مثل تل أبيب وحيفا.

وأكد المسئول الإسرائيلى أن تجاوز عدد قليل من الصواريخ الدفاعات الجوية الإسرائيلية كاف لإحداث أضرار هائلة.