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مسئول إسرائيلى: حزب الله قادر على إطلاق مئات الصواريخ على تل أبيب وحيفا

السبت، 28 سبتمبر 2024 11:19 م
مسئول إسرائيلى: حزب الله قادر على إطلاق مئات الصواريخ على تل أبيب وحيفا قصف
محمد جمال

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قالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسئول إسرائيلى، إن حزب الله قادر على إطلاق مئات الصواريخ في وقت واحد على مدن مثل تل أبيب وحيفا.

وأكد المسئول الإسرائيلى أن تجاوز عدد قليل من الصواريخ الدفاعات الجوية الإسرائيلية كاف لإحداث أضرار هائلة.







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