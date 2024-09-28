محافظ مطروح يلتقي المكلفات بالخدمة العامة ويشيد بدورهن في خدمة المجتمع

مطروح – حسن مشالي

التقي اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، مع فتيات الخدمة العامة، بحضور جمال الشورى عضو مجلس النواب، والدكتورة دار السلام حسين مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي، وعدد من مديري المديريات والإدارات بالمحافظة، وأعرب المحافظ عن سعادته بلقاء المكلفات بالخدمة العامة وعددهن 107 فتيات في مدينة مرسى مطروح، وأشار إلى دورهن الهام في المشاركة في خدمة المجتمع كواجب وطنى.

ووجه محافظ مطروح، بالوقوف على رغبات المكلفات في التوزيع، وفق تخصصاتهن وعدم وجود عوائق، من أجل الاستغلال الأمثل لطاقاتهن في مجالات العمل المختلفة، سواء في أنشطة مبادرة حياة كريمة، والتربية والتعليم، والثقافة، وغيرها، متمنياً لهن التوفيق خلال فترة الخدمة لمدة عام.

كما حرص محافظ مطروح، على الاستماع لمطالب فتيات الخدمة العامة، حول مهام التوزيع والخدمات المجتمعية المختلفة، والرد على اسئلتهم واستفساراتهم.