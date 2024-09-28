محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيسى تليفزيون وإذاعة القناة.. تفاصيل

الإسماعيلية -صبرى غانم

استقبل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بمكتبه اليوم السبت، خالد جودة رئيس تلفزيون القنال، و سحر سالم رئيس إذاعة القناة؛ لبحث ومناقشة سبل التعاون المشترك بين الجهاز التنفيذي للمحافظة وإذاعة وتلفزيون القناة لخدمة المواطن الإسماعيلي.

وفي مستهل اللقاء، أكد محافظ الإسماعيلية على اعتزازه براديو وتلفزيون القناة، ودورهم الرائد في الإعلام الإقليمي، وخدمة مواطني إقليم القناة وسيناء، وتوثيق كافة الفعاليات والاحتفالات بالإسماعيلية منذ 38 عامًا.

ومن جانبهم، وجَّها رئيسي راديو وتلفزيون القناة الشكر لمحافظ الإسماعيلية على حسن وحفاوة الاستقبال، وما يبذله من جهد لخدمة مواطني الإسماعيلية، وأصبح ملموسًا على أرض الواقع.

وخلال اللقاء تم عرض ومناقشة سبل التعاون المشترك بين محافظة الإسماعيلية، وراديو وتلفزيون القناة، فيما يخص تغطية كافة الفعاليات والمبادرات التي تطلقها المحافظة، والدور التوعوي لراديو وتلفزيون القناة في نشر ثقافة المشاركة المجتمعية للمواطنين بالإسماعيلية، خاصة في قطاع النظافة العامة.

وتطرق اللقاء لتنظيم فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في نسخته الرابعة والعشرين، والمقرر افتتاح فعالياته بطابور عرض الفرق المشاركة "الديفيليه"، يوم الثلاثاء القادم بشارع محمد علي أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم في تمام الساعة الخامسة مساءً، وحفل افتتاح المهرجان يوم الأربعاء المقبل في الثامنة مساءً بقصر ثقافة الإسماعيلية.

بجانب احتفال محافظة الإسماعيلية بالعيد القومي للمحافظة، في 16 أكتوبر المقبل، والذي يوافق ذكرى مقاومة شعب الإسماعيلية للاحتلال الإنجليزي عام 1951.

ومن الجدير ذكره، أن راديو وتلفزيون القناة تم إنشائهم في 25 أكتوبر 1988، وعرف تلفزيون القنال سابقًا بالقناة الرابعة، لخدمة إقليم القناة (الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، الشرقية)، ويقع مقر القناة بالإسماعيلية.

