كل ما تريد معرفته عن محمية الدبابية التاريخية جنوب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

توجد في جنوب محافظة الأقصر محمية طبيعية تاريخية تسمى "محمية الدبابية الطبيعية" تقع بمدينة إسنا وتساعد علماء الجيولوجيا في تحديد عمر كوكب الأرض بدقة كاملة، وتساعد في تنشيط حركة سياحة الجيولوجيا بجذب العلماء من مختلف دول العالم، حيث أن المحمية تعود لما يزيد عن 55 مليون سنة مضت.



وفيما يلي تفاصيل ومعلومات عن المحمية الطبيعية النادرة بمدينة إسنا:

1- تم تحديد منطقة الدبابية بمحافظة الأقصر محمية طبيعية بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 109 لسنه 2007 فى إطار القانون 102 لسنه 1983.

2- تقع منطقة الدبابية فى التتابع الرسوبى للجبل الشرقى بمدينة إسنا جنوب الأقصر.

3- محمية الدبابية لها أهمية عالمية لتمثيلها قطاع معيارى دولى يقدر بنحو (50 إلي 55 مليون سنة).

4- المحمية تعتبر مجال بحث مهم لعلماء الحفريات والطبقات لتوافر تتابع طبقى كامل بها خلال ملايين السنوات.

5- تعد منطقة الدبابية قطاع جيولوجى نموذجى على المستوى الدولي.

6- محمية الدبابية الوحيدة فى العالم التى يتواجد بها طبقات صخرية منذ بدء الخليقة وشاهدة على كل العصور. الجيولوجية التى مرت بكوكب الأرض

7- محمية الدبابية مقياس زمنى يمثل أكمل القطاعات الطبقية فى العالم التى شهدت البداية الفعلية للأحياء الحديثة للكرة الأرضية.

8- قطاع محمية الدبابية النموذجى يؤدى الى تحديد عمر الأرض بدقة من خلال تحديد أعمار التتابعات الرسوبية البحرية المتوافقة.

9- محمية الدبابية تعد مقياس لكل عصر من العصور القديمة وتساعد في تحديد الظروف التى وائمت ترسيب تلك التتابعات والأحياء المميزة.

10- تغطى المحمية مساحة قدرها 1 كم2 بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2007.

11- التطور فى السجل الجيولوجى لهذه الفترة التي تعود لها محمية الدبابية الطبيعية قد يلقى الضوء على أسباب الارتفاع المستمر لدرجة حرارة الأرض حالياً.

12- محمية الدبابية تساعد في تحديد الفجوة الزمنية تقدر بنحو 2.4 مليون سنه بين تتابع عصري الباليوسين والإيوسين فى المناطق ذات القطاعات النموذجية لهذه العهود فى أوروبا.

13- محمية الدبابية تتوافر فيها الشروط الدولية والتى أرساها الإتحاد الدولى للعلوم الجيولوجية.

14- تشهد محمية الدبابية التكامل الطبقى والبعد عن تأثير الحركات الأرضية أو التغيرات التى لاحقت عمليات الترسيب.

15- تم اختيار منطقة الدبابية بمحافظة الأقصر بوصفها أكمل التتابعات الرسوبية على وجه الأرض للفترة الزمنية الانتقالية بين عصري الباليوسين والإيوسين.

16- تم اختيار منطقة الدبابية من بين 29 تتابعا مرشحا فى دول النمسا وكوريا ومصر وإسرائيل وايطاليا وكازاخستان وشمال غرب أوربا وأمريكا وأسبانيا وتونس.

17- قطاع محمية الدبابية من أندر القطاعات فى العالم ويعتبر مرجع لجميع الجيولوجين حول العالم لأن طبقات الارض هناك نادرة ترجع لعصر البيوسين والايوثين.

18- توجد مطالب بإقامة بنيات فندقية لتنشيط السياحة الجيولوجية داخل المحمية.

19- قسم الجيولوجيا بجامعة أسيوط إقترحوا إنشاء متحف جيولوجى ونزل بيئى بالمحمية.

20- الأقصر تدعو الباحثين والسائحين من مختلف دول العالم لزيارة هذا المكان العلمى النادر وهذه المحمية الجيولوجية والتمتع بالسياحة البيئية والعلمية.



كل ما تريد معرفته عن محمية الدبابية التاريخية بالأقصر



محمية الدبابية التاريخية جنوب الاقصر



