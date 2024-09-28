قنابل تزن 2000 رطل و85 قنبلة خارقة.. تفاصيل عملية اغتيال حسن نصر الله (إنفوجراف)

أعلن حزب الله اللبناني رسمياً استشهاد الأمين العام للحزب حسن نصر الله، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من عملية اغتياله التي نفذتها قوات الاحتلال مساء الجمعة على الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وقال الحزب في بيان صدر عنه اليوم السبت: "سيد المقاومة، العبد الصالح، انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدًا عظيمًا قائدًا بطلًا مقدامًا شجاعًا حكيمًا مستبصرًا مؤمنًا".

بالنسبة لتفاصيل عملية الاغتيال.. قال جيش الاحتلال إن طائرات سلاح الجو أغارت بتوجيه استخبارى دقيق على المقر المركزى لحزب الله الواقع تحت الأرض أسفل مبنى سكنى فى منطقة الضاحية الجنوبى.

جيش الاحتلال قال إنها نفذت الغارة فى الوقت الذى تواجدت قيادة حزب الله داخل المقر، مضيفًا نتج عن الغارة مقتل حسن نصر الله أمين عام حزب الله وعلى كركى قائد جبهة الجنوب فى حزب الله وعدد آخر من القادة فى الحزب.

فيما، أظهرت لقطات فى أعقاب الغارات أن جيش الاحتلال استخدم قنابل تزن 2000 رطل فى تنفيذ تلك الهجمات، وفق خبراء أسلحة.

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، أن طائرات الجيش ألقت نحو 85 قنبلة خارقة للتحصينات تزن طنا من المتفجرات لاغتيال نصر الله.