فيديا فارماسوتيتشي تعتزم الاستحواذ على بعض أصول سانوفي بمصر

كتب مدحت عادل

تعتزم شركة فيديا فارماسوتيتشي اس بي ايه الاستحواذ على بعض الأصول الخاصة بشركة سانوفي التي تتضمن التراخيص التسويقية، حقوق الملكية الفكرية، الشهرة التجارية، الدفاتر والسجلات، مواد الإعلان، التسويق، الترويج، المبيعات والمخزون.

وتشير بيانات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى أن شركة فيديا فارماسوتيتشي اس بي ايه وأطرافها المرتبطة تعمل في مصر في قطاع توريد الأدوية البشرية وقطاع إنتاج وتصنيع المركبات الكيميائية وقطاع تصنيع وبيع المواد الدوائية الفعالة، كما تعمل شركة سانوفي في نطاق توريد وتسويق الأدوية البشرية.

وفي الأول من يونيو الماضي، حصل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اختصاص الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية "الاندماجات والاستحواذات" وفقا للتعديلات القانونية التي أجُريت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لجهاز حماية المنافسة وذلك في إطار سريان التعديلات القانونية التي أجُريت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 بموجب أحكام القانون رقم 175 لسنة 2022 وما تلاه من تعديلات اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1120 لسنة 2024.