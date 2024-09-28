غدا آخر موعد للكشف الطبي للطلاب الجدد ممن تخلفوا بجامعة بنها الأهلية

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت جامعة بنها الأهلية، أن أخر موعد تخلفات الكشف الطبي للطلاب الجدد الذين لم يتمكنوا من إجراء الكشف الطبي هو الإثنين الموافق 30 سبتمبر 2024، وذلك في إطار استكمال إجراءات قبول الطلاب للالتحاق بكليات الجامعة للعام الجامعي 2024-2025.

وأوضحت الجامعة، أنه على الطلاب تسديد رسوم الكشف الطبي وقدرها 1000 جنيه مصري، مع التأكيد على أن يصدر إيصال السداد باسم الطالب ورقمه القومي واسم الكلية المرشح لها، على أن تكون بيانات الحساب المراد السداد عليه كالتالي 7760199000002160، ويكون التوريد على بنك مصر حساب جامعه بنها الأهلية "الخدمات الطلابية".

وتابعت، أنه يجب التسجيل لميعاد الكشف بحد أقصى قبلها بـ24 ساعة، وبالنسبة لخطوات التسجيل لميعاد الكشف الطبي:

سداد رسوم الكشف الطبي بالبنك كما تم التوضيح أعلاه.

الحصول على أيصال دفع رسوم الكشف الطبي (لإرفاق صورة منه أثناء التسجيل)

مليء نموذج التسجيل الموجود على الرابط https://forms.gle/bZngBSuAufeZsCBE6

التوجه في اليوم المحدد للكشف بالمستندات التالية:

صورة من بطاقة الرقم القومي

صورة شخصية للطالب.

إيصال دفع رسوم الكشف الطبي

إيصال دفع القسط الأول

كما أنه يجب اتباع الدخول من بوابة 1 بجامعة بنها الأهلية مبنى (G)، على أن تكون مواعيد الحضور من 9.30 صباحاً – 2.30 ظهرا، والالتزام بموعد ويوم الكشف الطبي المسجل.