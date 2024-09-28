عزف السلام الوطنى بجامعة القاهرة تزامناً مع انطلاق العام الجامعى الجديد

محمد صبحى - ملك مدحت - تصوير دينا رومية

وصل قبل قليل فريق إدارة موسيقات الشرطة جامعة القاهرة، اليوم السبت، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسى الجديد 2024/ 2025، والذى انطلق اليوم ويستمر الفصل الدراسى الأول على مدار 14 أسبوعا.

وتستقبل كليات جامعة القاهرة، اليوم، الطلاب القدامى والجدد بعدما أنهت كل الترتيبات والاستعدادات الخاصة ببدء العام الجامعي الجديد.

وعزفت فريق موسيقى الشرطة السلام الوطنى وسط تقاعل كبير من طلاب الجامعة.

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وكان قدم تلفزيون" اليوم السابع" لقاء مع الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، تزامناً مع انطلاق العام الجامعى، قدم خلاله نصائح عامة لطلاب الجامعة وكشف عن تفاصيل استعدادات الجامعة لانطلاق العام الجامعى.

وقال الدكتور محمد سامى عبد الصادق ، فى تصريحاته ونصائحه للطلاب الجدد إن الجامعة مجتمع متكامل وغير مقتصر على الدراسة فقط موضحا أن على الطلاب الاستفادة من كافة الانشطة التى تقدمها الجامعة الرياضية والفنية والثقافية والانخراط داخل الجامعة كونها محور رئيسى فى بناء شخصية الطالب.

وكشف الدكتور محمد سامى عن استعدادات الجامعة للعام الدراسى الجديد واستقبال الطلاب موضحا أن سيتم تنظيم حفل استقبال يبدأ برفع العلم المصرى ايذاناً بانطلاق العام الدراسى ثم تنظيم معرض للأنشطة الطلابية وكذلك مراكز الجامعة المتخصصة فى الشارع الجمهوري بالجامعة.

وبدأت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، برئاسة فرج عيد، فى التجهيز لتنظيم مهرجان للأنشطة الطلابية وذلك تزامنا مع انطلاق العام الجامعى الجديد لتعريف الطلاب الجدد بخريطة الانشطة بالجامعة وكيفية الاشتراك.

ويتضمن مهرجان الأنشطة الطلابية عرض لمراكز الجامعة لدعم ذوى الاعاقة وكذلك الدعم النفسى والمركز الديموجرافى بالجامعة وأسرة من أجل مصر وإدارة الأسر الطلابية.

وتوافد طلاب جامعة القاهرة على الحرم الجامعى صباح اليوم السبت بالتزامن مع انطلاق العام الجامعى الجديد 2024/ 2025، والذى ينطلق اليوم 28 سبتمبر وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعاً

ينطلق اليوم، السبت العام الجامعى الجديد 2024/ 2025 ، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهى الخميس 2 يناير 2025، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم السبت 4 يناير 2025، وتنتهى الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 25 يناير 2025، وتنتهى الخميس 6 فبراير 2025.

وتستقبل الجامعات 3.7 ملايين طالب وطالبة بمختلف الجامعات والمعاهد لبدء الفصل الدراسي، مع تنظيم احتفالات استقبال للطلاب المستجدين على مستوى الجامعات والمعاهد للتعريف بتاريخ الجامعات.

وتشهد منظومة التعليم العالي تنوع الكبير في مؤسساتها التعليمية، حيث تضم (27 جامعة حكومية، و35 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية و10 جامعات تكنولوجية، و9 أفرع للجامعات الدولية، و181 معهدًا) بالإضافة إلى 10 جامعات باتفاقيات دولية، إطارية، وقوانين خاصة وأكاديمية.

وتتأهب 111 جامعة و181 معهداً لاستقبال الطلاب فى أول أيام انطلاق العام الجامعى الجديد وسط حضور قيادات الجامعات وتنظيم مهرجان للأنشطة الطلابية لتعريف الطلاب بالأنشطة التى يمكن الاشتراك بها داخل الجامعات.

ومن المقرر يشهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدء اليوم الأول للدراسة بالعام الجامعي الجديد 2024/2025، وذلك بجامعة حلوان الحكومية وجامعة حلوان الأهلية، بحضور الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ولفيف من قيادات الوزارة والجامعتين.