عرض بانورامى عن حياة "السادات" بمكتبة الإسكندرية طوال شهر أكتوبر.. التفاصيل

الإسكندرية جاكلين منير

دعت مكتبة الإسكندرية من خلال إدارة الزيارات، إلى حضور عرض بانورامي فريد عن حياة الرئيس الراحل "محمد أنور السادات" بقاعة عرض البانوراما الحضارية، بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد، وذلك طوال شهر أكتوبر يومياً من الأحد إلى الخميس الساعة 12:00ظهراً والساعة 2:30 مساءً، بعد العرض الرئيسي مباشرة.

وأكدت مكتبة الأسكندرية، أنه يمكن حجز العرض بتذكرة المكتبة من خلال مكتب استقبال إدارة الزيارات بمدخل المكتبة الرئيسي والحد الأدنى لتشغيل العرض 5 أفراد.

ومتحف السادات، يوجد داخل القبة السماوية ويفتح يوميا ما عدا الجمعة والسبت من الساعة 9 صباحا وحتى 3.30 عصرا والدخول مجانا، يضم كافة مقتنيات الزعيم الراحل محمد أنور السادات المهداة إلى المكتبة من السيدة جيهان السادات، بالإضافة الى بانوراما العرض لانتصارات أكتوبر.







