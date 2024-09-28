ضبط 1.5 طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك خلال حملة لبيطري القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

شنت الإدارة البيطرية بالخانكة التابعة لمديرية الطب البيطري بالقليوبية، حملة بالاشتراك مع مباحث تموين القليوبية، والتي أسفرت عن ضبط مجزر غير مرخص، وتم ضبط 1050 كجم بانية ومقطعات دواجن، حيث تم سحب عينات وتم تحرير محضر، وتم تسليم المضبوطات لمفتش التموين المرافق للحملة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

وأوضحت المديرية أن الحملة جاءت في إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وفي إطار مبادرة رئيس الجمهورية "بداية جديدة" لبناء الإنسان، وبتوجيهات المهندس المحافظ أيمن عطية محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبتوجيهات الدكتورة لمياء عطية وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية.

كما شنت الإدارة البيطرية بشبرا الخيمة، بالتنسيق مع إدارة تموين شرق شبرا الخيمة، حملة تفتيش ناحية شرق شبرا الخيمة، وأسفر التفتيش علي تحرير 3 محاضر كالآتي 306 كجم دواجن، وتم سحب عينات، وضبط 35 كجم عجينة كفتة سحب عينات، و50 كجم كبدة وسجق غير صالحة، وتم تسليم المضبوطات لمفتش التموين المرافق للحملة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.