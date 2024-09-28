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سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 28-9-2024.. استقرار بالتعاملات

السبت، 28 سبتمبر 2024 06:09 م
سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 28-9-2024.. استقرار بالتعاملات الدينار الكويتي - ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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استقر سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 28-9-2024، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 157.64 جنيه للشراء و158.69 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 152.14 جنيه للشراء و158.66 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 158.22 جنيه للشراء، و158.78 جنيه للبيع.

يقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها، وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
 

158.22 جنيه للشراء.

158.78 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

157.64 جنيه للشراء.

158.69 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

158.45 جنيه للشراء.

159.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

152.14 جنيه للشراء.

158.66 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

152.37 جنيه للشراء.

158.69 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

158.98 جنيه للشراء.

159.48 جنيه للبيع.







الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي

اسعار الدينار الكويتي

أسعار الدينار الكويتي




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