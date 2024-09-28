رئيس جامعة حلوان: جاهزون لاستقبال 210 آلاف طالب وتجهيز كروت ذكية لدخول الحرم

محمد صبحى

قال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة انهت كافة الترتيبات الخاصة باستقبال الطلاب فى العام الجامعى الجديد، مشيرا إلى أن الجامعة تستقبل هذا العام حوالى 210 ألف طالب وطالبة خلال العام الجديد، وتنظيم احتفالية كبيرة بالحرم الجامعى خلال استقبال الطلاب يتم خلالها رفع العلم المصرى وأعلام كليات جامعة حلوان بحضور عمداء الكليات ومجلس الجامعة.

وأضاف الدكتور السيد قنديل فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن الجداول الدراسية والمحاضرات جاهزة لإعلانها على الطلاب ، بالإضافة إلى الانتهاء من مراجعة الكليات للقاعات الدراسية وإجراء الصيانة اللازمة خلال الإجازة الصيفية، لتكون على اتم استعداد لاستقبال الطلاب بالعام الجامعى الجديد.

وتابع رئيس جامعة حلوان، أنه تم الانتهاء من الكتاب الجامعى على مستوى كليات الجامعة، موضحا أن الكتب أصبحت جاهزة إلكترونيا على منصة الجامعة لتحميلها إلكترونيا، لافتا إلى أن الجديد هذا العام العمل على تجهيز كروت ذكية إلكترونية للدخول إلى الحرم الجامعى بديلة للكارت الجامعى التقليدي.

وأشار رئيس جامعة حلوان، إلى استمرار إجراءات توقيع الكشف الطبي على الطلاب المستجدين من خلال منظومة إلكترونية متكاملة بداية من التسجيل وسداد الرسوم وحجز الموعد والخضوع للكشف الطبي، والتي تسير فى سهولة ويسر دون أي مشكلات.

وأكد رئيس جامعة حلوان، على الانتهاء من صيانة مبانى المدن الجامعية بجامعة حلوان لتسكين الطلاب بشكل سريع فور بدء الدراسة بداية من تسكين الطلاب القدامى بالفرق الدراسية الأعلى وحتى الانتهاء من تسكين الطلاب المستجدين بكليات الجامعة، موضحا أنه تم الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بالمطعم المركزى للمدينة وتعاقدات الوجبات الغذائية للطلاب بالمدن الجامعية، فضلا عن مراجعة وتجهيز كافتيرات الكليات لخدمة الطلاب.

وأكد الدكتور السيد قنديل، أن الجامعة اعدت خريطة متكاملة للأنشطة الطلابية فى ظل الاهتمام بالمشاركة فى مبادرة 100 يوم رياضة، خاصة وأن الجامعة تمتلك نادى جامعة حلوان الذى يعمل على اكتشاف مواهب الطلاب وإشراكهم فى مختلف الأنشطة الرياضية سواء مسابقات داخل الجامعة أو بالاشتراك مع جامعات أخرى، مع تشكيل مجموعات طلابية لتشجيع طلاب نادى جامعة حلوان.

وأشار الدكتور السيد قنديل على جاهزية الجامعة الاهلية لاستقبال الطلاب الجدد وتقديم كافة الخدمات للطلاب بالجامعة الأهلية وجاهزية أعضاء هيئة التدريس من اليوم الأول والعمل على انتظام المحاضرات بالتزامن مع بدء الدراسة.



