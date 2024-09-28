رئيس جامعة القاهرة خلال تفقد الكليات: 167 مركزا خدميا فى كل التخصصات بالجامعة

محمد صبحى

أجري الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية بالحرم الجامعي وعدد من الكليات رافقة خلالها الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك للوقوف على مدى جاهزية استقبال الطلاب، والتأكد من حسن انتظام المحاضرات وتمام الاستعدادات لبدء الدراسة، وتوفير سبل الراحة للطلاب القدامى والجدد.

وخلال جولته، تفقد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، كليات الآداب، والإقتصاد والعلوم السياسية، والتجارة، والعلوم، وذلك بحضور عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس بها.

والتقي رئيس جامعة القاهرة، خلال جولته، بعدد من الطلاب الجدد، وأكد لهم أن إدارة الجامعة في خدمتهم وتفتح أبوابها دائمًا للاستماع لمقترحاتهم أو شكاواهم، كما أكد على أن الجامعة بما لديها من مراكز ووحدات تساعد أبناءها على اكتشاف إبداعاتهم ومواهبهم وتعمل على تنميتها ورعايتها.

كذلك أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق للطلاب على قيمة ومكانة جامعة القاهرة وتميزها علي المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مشيرا إلى ترتيبها المتقدم في التصنيفات الدولية، حيث جاءت في بعض التخصصات ضمن أفضل 50 جامعة على مستوي العالم.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الجامعة ليست مكانا للدراسة والتحصيل العلمي فحسب، بل تمارس من خلالها الأنشطة الرياضية، والثقافية، والاجتماعية، والفنية، مؤكدا على أن الجامعة تمتلك 167 مركزًا خدميًا تقدم خدماتها الطلابية والمجتمعية في مختلف التخصصات، ولافتًا إلى إنشاء الجامعة لمكتب تعزيز الهوية الوطنية والتراثية الذي يستهدف تعزيز الوعي والانتماء الوطني لدى الطلاب.

ولقد حرص رئيس الجامعة على تعريف الطلاب الجدد بالأعراف والتقاليد الجامعية، ودعاهم إلى المحافظة عليها، كما طالبهم بالحرص على المشاركة التطوعية في القوافل التنموية الشاملة التي تُطلقها الجامعة للقرى الأكثر احتياجًا لتقديم خدماتها في مختلف المجالات مثل محو الأمية، وتوعية المواطنين، إلي جانب تقديمها للخدمات الطبية والعلاجية، وغيرها.

كذلك وجه رئيس الجامعة الطلاب بضرورة معاملة أعضاء هيئة التدريس بالاحترام والتوقير اللازمين، وضرورة تقدير دور العاملين بالجامعة لما يبذلونه من جهود مضنية في خدمة الطلاب والعمل على توفير سبل الراحة لهم.

ومن جانبه، دعا الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة الطلاب إلى الفخر والاعتزاز بمصر صاحبة التاريخ والحضارة التي تمتد لأكثر من 10 آلاف عام، والتي قدمت أعظم الحكماء والعلماء والأطباء والمهندسين، كما أكد سيادته على عراقة جامعة القاهرة، لافتًا إلي أن البرامج الجديدة بالجامعة تتضمن مواد حرة لخدمة الهواية وليس التخصص فقط، كالموسيقي وغيرها.