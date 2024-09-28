اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 سبتمبر 2024 04:39 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

رئيس برلمان لبنان ناعيًا نصرالله: كسرنى رحيلك يا ابن موسى الصدر

السبت، 28 سبتمبر 2024 09:56 م
رئيس برلمان لبنان ناعيًا نصرالله: كسرنى رحيلك يا ابن موسى الصدر نبيه برى
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نعى رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه بري حسن نصرالله، قائلا : "كسرنى رحيلك يا ابن موسى الصدر وأصدر بيانا جاء فيه : "يا ابن موسى الصدر و المدرسة حسينية كربلائية مقاومة، يا أخي، أيها المجاهد القائد القائم السيد الشهيد، لأول مرة تُخلف وعداً وتغادر من دون موعد، أكتب إليك في عليائك وتخنقني العبرة وأنا الذي مسني الشوق لرؤيتك...ومنعني لهيب النار من لقائك...ثلاثة وثلاثون من العمر سوياً...انت منا ونحن منك ولم يحل بيننا أثقال جبال".

أضاف برى فى بياننه :"أكتب إليك في وداعك وتتوه الكلمات وأنا الذي كسرني الرحيل بشهادتك...وأخذني أنين الروح في رثائك...أهكذا تتحقق الأمنية؟ يا من كانت أقصى أمنياته أن يحقق هذا الشرف...شهيداً.

كل الكلمات التى يمكن أن تقال في وداعك تبقى قاصرة أمام قامتك وعمامتك... كل الكلمات التي يمكن أن تقال في وداعك  أصغر من هامتك التي لم تنحن الا لله عز وجل...كل الكلمات التي يمكن أن تقال تعجز عن وصف حبك للوطن.. إنتماء الشرف وولاء العز والفخار والمجد...إن لله وإن إليه راجعون".

على صعيد آخر، تلقى بري اتصالات هاتفية للتعزية بـ استشهاد حسن نصرالله، من بين المعزين سعد الحريري، و رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل ، و رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية ، و رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل ، رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب السابق طلال ارسلان ومن عدد من النواب والوزراء الحاليين والسابقين ومرجعيات دينية وفاعاليات سياسية.







حسن نصر الله

اغتيال حسن نصر الله

مقتل حسن نصر الله

حزب الله

استشهاد حسن نصر الله

لبنان

الحرب فى لبنان

إسرائيل

قوات الاحتلال

حقيقة اغتيال حسن نصر الله

الاحتلال

جنوب لبنان

من هو حسن نصر الله

اغتيال رئيس حزب الله

اليوم السابع بلس

فاطمة ياسين زوجة حسن نصر الله

أولاد حسن نصر الله

حسن نصر الله اليوم

منزل السيد حسن نصر الله

إسرائيل تغتال نصرالله

حرب غزة

حسن نصرالله

نصر الله

نصرالله

من حسن نصر الله

حزب الله حسن نصر الله

اخبار حسن نصر الله

حسن نصر الله من هو

مصير حسن نصر الله

هل تم اغتيال حسن نصر الله

حسن نصر الله الان

اخر اخبار حسن نصر الله

اسرائيل

hassan nasrallah

اخبار حسن نصر الله اليوم

ايران

لبنان اليوم

بيروت

محاولة اغتيال حسن نصر الله

اخبار لبنان

زينب حسن نصر الله

حسن نصرالله حزب الله

السيد حسن نصرالله

حزب الله حسن نصرالله

وفاة حسن نصر الله

مقتل حسن الله

وفاة حسن نصرالله

وفاه حسن نصر الله

نعيم قاسم

رفيق الحريري

عباس الموسوي

حسن نصر

هشام صفي الدين

قناة المنار

هاشم صفى الدين

اغتيال نصر الله




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة