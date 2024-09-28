اليوم السابع
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حياة كريمة تطلق منافذ متنقلة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة فى الجيزة

السبت، 28 سبتمبر 2024 04:04 م
حياة كريمة تطلق منافذ متنقلة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة فى الجيزة مبادرة حياة كريمة
كتبت – مرام محمد

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افتتحت مؤسسة "حياة كريمة" بالشراكة مع شركة "القيصر"، منافذ لبيع اللحوم البلدي واللحوم المجمدة المدعمة بأسعار مميزة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتقدم المنافذ لحوم بلدي طازجة من قطع الشوادر وقطع اللحوم المجمد، لضمان أعلى جودة للمواطنين، إذ تطرح اللحم البلدي بـ310 جنيهات للكيلو، واللحم المجمد بـ210 جنيهات للكيلو الواحد.

وتتمركز المنافذ في محافظة الجيزة، بالأماكن الآتية: المنيب داخلي بجوار مدرسة طه حسين الإعدادية، وأرض اللواء داخلي. شارع ترعة الزمر أمام المزلقان، وبجوار قسم شرطة إمبابة أمام مدرسة أحمد عرابي.

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