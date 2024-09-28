"حياة كريمة" بالجيزة: مبادرة توفير اللحوم بأسعار مخفضة لمواجهة جشع التجار

كتبت - مرام محمد

قال الدكتور أحمد شعيب منسق عام حياة كريمة بالجيزة، إن المبادرة التي أطلقتها المؤسسة، اليوم السبت، لتوفير اللحوم للمواطنين بالتعاون مع شركة القيصر بأعلى جودة وأقل سعر، تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصًا على توفير حياة كريمة للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مؤسسة حياة كريمة أطلقت بالشراكة مع شركة القيصر مبادرة لتوفير اللحوم البلدي والدواجن بأسعار مدعمة لأهالينا المواطنين، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف إلى مواجهة جشع التجار وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

وتابع أنهم بدأوا في تطبيق المبادرة اليوم بمحافظات (الإسماعيلية، والشرقية، والقاهرة، والجيزة)، وافتتحوا منافذ لبيع اللحوم البلدي الطازجة بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أنه تم عرض اللحم في المنافذ بسعر 310 جنيهات للكيلو.

وأضاف أنه تم إطلاق سيارات متنقلة ضمن المبادرة، لطرح اللحم بسعر 210 جنيهات، وذلك وسط إقبال كبير من قبل المواطنين ومطالبات بتكرار المبادرة، مؤكدًا سعيهم للانتشار في مختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة القادمة.