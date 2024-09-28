جامعة القاهرة: استمرار إجراءات الكشف الطبى للطلاب الجدد حتى منتصف أكتوبر

محمد صبحى

تواصل جامعة القاهرة، تنفيذ أعمال الجدول الزمني لإجراء الكشف الطبي على طلابها الجدد الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الدراسى الجديد 2024 - 2025، والذى انطلقت اعماله فى منتصف شهر ويستمر حتى منتصف شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، أن الكشف الطبي يتم وفق جدول زمني محدد لكل كلية، وتقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة إلى مجموعات منعًا للتكدس ووفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة حرصًا على سلامة الطلاب.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، بضرورة توفير كافة سبُل الراحة للطلاب الجُدد أثناء الكشف الطبي، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة وتذليل العقبات التي تقابلهم، وتعدد عيادات الكشف، وتخصيص أماكن مغطاة لاستقبال الطلاب منعًا للتكدس، مع التشديد على الالتزام بكافة إجراءات وإرشادات الأمن والسلامة والمعايير الوقائية، لافتًا إلى أن الجامعة تُنشئ ملفًا صحيًا لكل طالب مستجد لمتابعة حالته الصحية طوال دراسته بالجامعة، وذلك فى إطار سعى جامعة القاهرة إلى توفير أقصى درجات الحماية والوقاية لأبنائها، والحرص على مستقبلهم وسلامتهم.