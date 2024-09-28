اليوم السابع
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تبدع فى الإنشاد الدينى.. حكاية "فاتن" من الغناء إلى الإنشاد والابتهالات بقنا

السبت، 28 سبتمبر 2024 08:00 م
تبدع فى الإنشاد الدينى.. حكاية "فاتن" من الغناء إلى الإنشاد والابتهالات بقنا المنشدة فاتن يوسف
قنا صابر سعيد

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا مع المنشدة فاتن يوسف، من محافظة قنا ورحلة من الغناء إلي الإنشاد الديني بعد اعتزالها.

قالت فاتن يوسف، إنها منذ فترة المرحلة الابتدائية وهي تغني وتبتهل وبعد التحاقها بجامعة جنوب الوادي شاركت مع فرقة إبداع وكانت الانطلاقة الأولى لها ثم بدأت في الخروج لحفلات فنية وحفلات زفاف والغناء الشعبي.

وأكدت فاتن، أن الانتقالة من الغناء إلي الإنشاد جاءت بعد الإحساس بذلك وحبها في قراءة القرآن حتي مع الغناء وأحد المشايخ أخبرها أنه لا يجتمع القرآن والغناء في قلب واحد لذلك قررت الاعتزال.







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اخبار قنا




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