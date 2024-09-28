اليوم السابع
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انفجارات ضخمة تهز إسرائيل.. وجيش الاحتلال: جارى التحقيق

السبت، 28 سبتمبر 2024 09:16 ص
انفجارات ضخمة تهز إسرائيل.. وجيش الاحتلال: جارى التحقيق انفجار - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وسائل إعلام عبرية، إن عدة انفجارات وقع وسط إسرائيل وتل أبيب، نتيجة لصواريخ قادمة من الأراضي اللبنانية.

ونقلت الإذاعة العبرية، عن جيش الاحتلال تأكيده بأنه جارى التحقيق في صورت الانفجارات التى وقعت وسط إسرائيل.

,أفادت وسائل إعلام لبنانية، بإن صليات صاروخية أطلقت من لبنان باتجاه شمال فلسطين المحتلة.

وتحشد "تل أبيب" قواتها البرية على الحدود الشمالية مع لبنان، وسط تقرير عن اقتراب اجتياح بري من قبل قوات الاحتلال.

وتشهد الساحة اللبنانية، حالة من تضارب الأنباء حول مصير حسن نصر الله أمين حزب الله بعد استهداف الجيش الإسرائيلى للمقر الرئيسى للحزب ببيروت الليلة الماضية.







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الحرب على لبنان




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