اليوم السابع: الاغتيالات تحرق الشرق الأوسط

تناول عدد اليوم السابع المطبوع الصادر صباح غد، عددا من الملفات والتغطيات الإخبارية الهامة، كان أبرزها: اغتيال حسن نصرالله تطور خطير يهدد استقرار المنطقة.. مدبولى: تطوير "التجلى الأعظم" يتم بتكليف ومتابعة مباشرة من الرئيس

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مدبولى: تطوير "التجلى الأعظم" يتم بتكليف ومتابعة مباشرة من الرئيس .. رئيس الوزراء من سانت كاترين: تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية.. ووزير الإسكان: المشروع سيكون مقصدا للسياحة الروحانية والاستشفائية

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