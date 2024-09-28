اليوم.. البحوث الإسلامية يحتفل بذوى الهمم فى الجامع الأزهر

كتب ـ لؤى على

ينظم مجمع البحوث الإسلامية، ظهر اليوم السبت، احتفالًا بالجامع الأزهر بمناسبة اليوم العالمي للصم، وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ود. محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني، ود. إلهام شاهين، الأمين العام المساعد لشؤون الواعظات، ولفيف من قيادات وعلماء الأزهر، وعدد من ذوي الهمم، انطلاقا من دور الأزهر الشريف الريادي في الدعوة الإسلامية والقومية المجتمعية، والتفاعل مع جميع فئات المجتمع، وفي إطار دعمه لمبادرة «بداية جديدة لبناء».

ويشتمل برنامج الحفل، الذي ينطلق في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا، على مجموعة من الكلمات لقيادات الأزهر؛ للتأكيد على دوره في دعم ذوي الهمم ورعايتهم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية في كل مناحي الحياة، بالإضافة إلى جهود توضيح صحيح الدين لهم، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم، كما يشتمل البرنامج على مجموعة من الفقرات التي تبين الجهود التدريبية لواعظات الأزهر في توعية الصم بكثير من المفاهيم المرتبطة بالقضايا الفكرية والمجتمعية، وفقرات يقدمها عدد من ذوي الهمم والمتدربين على لغة الإشارة، وفي ختام الحفل يتم تكريم عدد من الصم والمتدربين على لغة الإشارة.



